Polícia Civil descobre autor de homicídio a tijoladas em Americana

A Polícia Civil de Americana identificou o homem que matou a tijoladas o operador de máquinas Douglas Mendonça, de 41 anos, na madrugada do último sábado (12), no bairro São Manoel.

Trata-se de um ajudante de pedreiro de 22 anos, que não teve o nome divulgado, apenas as iniciais – F. B. S. O homem, segundo a polícia, é natural de Jussara, no interior da Bahia, e vive no Jardim Alvorada, em Americana.

Douglas Mendonça foi morto a tijoladas – Foto: Divulgação / Gama

Ele foi detido na noite de quarta-feira (16) e interrogado, mas não ficou preso. A delegada responsável pelo caso entende que não há motivo para o pedido de prisão preventiva do autor, já que ele colaborou com as investigações.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a apuração, o crime teve motivação banal. O caso ocorreu por volta das 2h do sábado. Tanto a vítima quanto o agressor estavam em uma casa noturna na Rua São Gabriel, quando saíram do local para usar drogas e ocorreu um desentendimento.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O operador de máquinas teria chamado o ajudante de pedreiro de “moleque”, segundo a polícia. Houve troca de agressões até o momento em que o ajudante de pedreiro passou a arremessar tijolos na vítima, que foi atingida no rosto e na cabeça.

Depois, o autor do crime ainda continuou a golpear a vítima já no chão, com mais de 10 tijoladas, informou a polícia. Em depoimento, o ajudante disse que só parou as agressões depois de avistar uma pessoa passando pelo local e achar que se tratava de um policial. A polícia considera o crime esclarecido.