Polícia Civil apura morte de idosa achada em passarela em Americana

A Polícia Civil vai apurar a morte da idosa Assae Kato, de 77 anos. Ela foi encontrada desacordada em uma passarela da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na região da Cidade Jardim, em Americana, na tarde de sábado (22). Assae chegou a ser levada ao Hospital Waldemar Tebaldi e depois transferida ao Hospital Unimed, mas morreu na noite de domingo (23).

Assae Kato tinha 77 anos – Foto: Divulgação

De acordo com um amigo da família, Assae sofria de Alzheimer e saiu de casa na sexta-feira (21). “Fizemos uma rede de apoio em busca de notícias. Mas ela foi localizada depois de mais de 30 horas fora de casa”, desabafa.

A idosa apresentava alguns hematomas. O corpo foi encaminhado para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte. O laudo deve ficar pronto em 30 dias.

A idosa residia no Jardim São Pedro, em Americana e deixa três filhos. O velório está previsto para começar às 10h desta terça-feira (25), no Velório do Cemitério Parque Gramado, em Americana, e o sepultamento será às 13h30, no mesmo local.