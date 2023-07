Polícia Civil apreende mais de R$ 1 milhão em cigarros eletrônicos em Americana

Ao todo, foram apreendidos 10.234 cigarros eletrônicos, que são proibidos no Brasil por determinação da Anvisa

Policiais civis do 2º Distrito Policial apreenderam 10.234 cigarros eletrônicos avaliados em R$ 1.026.800, em um estabelecimento localizado na Avenida Paulista, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Americana, nesta terça-feira. O comerciante responsável pelas mercadorias foi preso.

Comerciante foi preso por importar e vender os produtos proibidos pela Anvisa – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Ele vai responder por vender substância nociva à saúde e importar mercadoria proibida.

De acordo com os investigadores, durante a apuração, identificaram o local que vendia os cigarros eletrônicos, que apesar de ser proibido a comercialização pela resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ainda é usado pelos jovens.

A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha conseguiu na Justiça, o mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos agentes. No local, a equipe localizou as caixas com os cigarros eletrônicos.

Encaminhado ao plantão policial, o comerciante foi autuado em flagrante e depois permaneceu à disposição da Justiça.