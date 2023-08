Delegado do caso aguarda os laudos do IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal)

O inquérito policial que apura o assassinato do professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré, de 35 anos, continua em apuração pelos policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que apura o caso, aguarda os laudos do IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal) e deve pedir na Justiça a prorrogação da investigação.

Cauê Pozenatto Lima fez 35 anos no dia em que foi morto – Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com a apuração, a morte ocorreu por conta de uma dívida de tatuagem, de cerca de R$ 8 mil, de acordo com o depoimento do principal suspeito, o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O suspeito foi preso com a mulher, a dona de casa Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, no último dia 4, no Parque Salerno, em Sumaré. O carro da vítima, que estava sujo de sangue, foi localizado no mesmo dia por policiais civis da DIG. O casal continua preso.

Wesley relatou ainda que, no dia do crime, o professor esteve em sua casa, onde consumiram cervejas e, sendo que, em determinado momento, o tatuador pediu uma carona para vítima até uma biqueira, onde comprou porções de cocaína e crack.

Depois disso, ambos se desentenderam ainda dentro do carro. O investigado relatou que deu um soco e depois uma facada no abdômen da vítima.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Diante da situação, wesley disse que voltou para casa, ainda com o professor ferido no carro, para buscar a mulher.

Posteriormente, o casal foi até uma área rural na Praia Azul, em Americana, onde ateou fogo no corpo do professor, fugindo em seguida.