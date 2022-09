Polícia busca imagens para identificar caminhonete envolvida em capotamento na Anhanguera

Demais pessoas que estavam com a vítima no carro no dia do acidente não foram ouvidas e serão chamadas posteriormente

A Polícia Civil investiga a morte de Cristóvão Luiz da Silva, 55, ocorrida na última sexta-feira, após seu carro ser atingido por uma Fiat Toro na Rodovia Anhanguera (SP-330). Com o impacto, o veículo da vítima, um Palio Weekend, capotou. A Polícia Civil já solicitou imagens da rodovia para a CCR AutoBAn, concessionária que administra a via.

A delegada responsável pelo caso, Regina Aparecida Castilho Cunha, relatou que pediu as imagens para identificar o carro que teria causado o acidente.

Ainda de acordo com a delegada, as demais pessoas que estavam com a vítima no carro no dia do acidente não foram ouvidas e serão chamadas posteriormente para depoimentos, assim como outras testemunhas.

Palio Weekend teria sido atingido por uma Fiat Toro na rodovia – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

O LIBERAL apurou junto a testemunhas e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) que uma briga de trânsito teria ocasionado a fatalidade.

De acordo com relatos, por volta de 5h20 da sexta, Cristóvão dirigia sentido interior quando houve uma confusão com o motorista de uma Toro, e no km 128, na região do Antônio Zanaga, o condutor teria encostado propositalmente no carro da vítima. Então ele perdeu o controle da direção, capotou no canteiro lateral e faleceu no local.

No Palio estavam também um homem de 34 anos, uma mulher de 47 e uma criança de 7 anos, que teve uma fratura exposta no braço esquerdo. Todos foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista da Toro teria chegado a estacionar após a batida, porém deixou o local antes da chegada da PMR e dos socorristas.

As investigações continuam pelo 1° DP (Distrito Policial) de Americana, conforme informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

“Foram requisitados exames periciais junto ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal) e a autoridade policial aguarda pelo resultado dos laudos para análises e esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial”, detalha.