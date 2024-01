Polícia busca imagens e denúncias sobre morte de jovem na Praia Azul

Luiz Henrique Fragoso de Araújo foi morto a tiros na frente de sua casa, na Praia Azul, no dia 3 deste mês

Investigadores do 2º Distrito Policial de Americana procuram imagens e buscam denúncias para identificar o suspeito de matar um jovem de 20 anos na região da Praia Azul. O crime ocorreu no dia 3 deste mês, na Avenida Doutor José Barreto Pinto, no Parque Dom Pedro II.

A vítima do primeiro homicídio ocorrido em Americana em 2024 foi identificada como Luiz Henrique Fragoso de Araújo.

A vítima foi baleada enquanto estava sentada na calçada em frente à própria residência, conforme mostram imagens de uma câmera de segurança. O suspeito fugiu logo após os disparos.

A polícia já teve acesso à gravação que flagra o momento em que o criminoso se aproxima da vítima e atira seguidas vezes. Luiz Henrique consegue se levantar e corre, mas é baleado no tórax e braço direito.

O rapaz foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu.

Os agentes apuraram que ele veio de Pernambuco e estava morando na cidade há cerca de um mês.

Denúncias

Quem tiver alguma informação sobre a identidade do criminoso pode entrar em contato diretamente com os policiais civis do 2º Distrito Policial, pelo telefone (19) 3405-2109, em horário comercial. Não é preciso se identificar para fazer a denúncia.