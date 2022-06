Polícia autua 332 motoristas por recusa ao bafômetro durante Festa do Peão

Última fiscalização aconteceu no km 120 da Anhanguera - Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Policiais militares do 4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) autuaram 332 motoristas por recusa em fazer o teste do bafômetro durante fiscalização realizada nos quatro dias da 34ª Festa de Peão de Americana. A última operação, batizada de “Sufoco”, aconteceu entre a noite desta quarta-feira e madrugada de quinta, nas proximidades do km 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Em nota, a polícia afirma que “foi potencializada a fiscalização de alcoolemia e uso correto do cinto de segurança, principais imprudências neste tipo de evento, que causam perdas de vidas”.

Desde o início da festa, no final de semana passado, foram realizados 5.133 testes de etilômetros passivos – feitos por meio de um pequeno bastão que capta a presença de álcool no ar e não exige do motorista assoprar no equipamento – e 312 testes ativos – quando o motorista tem que assoprar o bafômetro.

Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool resulta em multa gravíssima (R$ 2.934,70), com suspensão do direito de dirigir por um ano. No momento da fiscalização, um condutor habilitado deve se apresentar e fazer o teste para receber o veículo. Caso contrário, o automóvel é levado ao pátio.