Polícia analisa imagens em caso de comerciante baleado após confusão em casa noturna

A Polícia Civil analisa as imagens do circuito de segurança e das câmeras nas imediações de uma casa noturna do Jardim Werner Plaas, em Americana, para tentar identificar o responsável por atirar em um comerciante na madrugada do último domingo (4).

A vítima, que foi atingida no abdômen, continua internada no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi e apresenta quadro de saúde é estável.

Sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O delegado Marco Antonio Pozeti, que conduz o caso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) disse que a apuração está sob sigilo e por enquanto não pode antecipar a linha da investigação. “Todas as possibilidades estão sendo apuradas”, afirmou.

A namorada da vítima foi ouvida pela polícia e disse que o comerciante tentou separar uma briga de desconhecidos na casa noturna Royal Garden e todos acabaram sendo colocados para fora do estabelecimento.

O crime foi cometido já do lado de fora da casa noturna, quando um dos envolvidos na briga atirou duas vezes contra a vítima e fugiu em seguida. Testemunhas relataram aos policiais que o atirador usava um moletom branco.

Minutos depois dos disparos, a Polícia Militar apurou que um homem com as mesmas características foi visto em um posto de combustível na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), e depois fugiu na garupa de um motociclista.

Antes de embarcar, ele deixou cair sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) que foi apreendida. Até a publicação dessa matéria, o suspeito ainda não tinha sido localizado pela polícia.