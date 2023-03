Polícia aguarda laudos de acidente fatal no Centro de Americana

A Polícia Civil aguarda os laudos do IC (Instituto de Criminalística) e do IML (Instituto Médico Legal) sobre o acidente com o motociclista Marcos Roberto de Barros, de 38 anos, que morreu há quase duas semanas, após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão irregular no cruzamento das ruas Rio Branco e Fernando Camargo, no Centro de Americana.

Marcos Roberto de Barros tinha 38 anos e deixou dois filhos – Foto: Arquivo Pessoal

A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha, que coordena o caso, disse que as investigações seguem. “O inquérito policial sobre o acidente foi instaurado como homicídio culposo [sem intenção]”, afirma.

Na noite do acidente, a PM (Polícia Militar) informou que o motorista do caminhão fez a conversão irregular sobre a mão oposta na via, acessando a Rua Fernando Camargo e atropelando o motociclista.

Familiares informaram ao LIBERAL que até agora não foram procurados pelo motorista que teria causado o acidente e nem representantes do depósito onde o condutor trabalha.