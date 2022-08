Polícia abre inquéritos para investigar atuação de ex-diretor da multinacional Accell

A Polícia Civil de Americana abriu inquéritos para investigar a atuação do ex-diretor executivo da multinacional Accell Solutions, Henrique Costa, na gestão da empresa, localizada no Jardim Boer.

Em março deste ano ele foi destituído de seu cargo na empresa, que produz e fornece medidores de água, gás e energia, e que fazia parte da holding InverGroup, do qual Henrique é membro-conselheiro.

Entre os supostos crimes investigados está a acusação de falsificação de assinaturas em documentos. As acusações foram registradas no dia 22 de junho pela nova administração da empresa, por meio de um boletim de ocorrência. Com base no documento, a Polícia Civil instaurou um inquérito, no último dia 4 de julho, para apurar o caso.

De acordo com a nova gestão, Henrique Costa teria registrado duas atas no México, em assembleias, na sede da Insprotec, única sócia da Accell, que lhe dariam doações de cotas da sede e lhe passariam, novamente, o comando da filial no Brasil.

Para a nova administração e os sócios majoritários da Insprotec, os documentos apresentados por Henrique conteriam assinaturas falsas dos executivos mexicanos. Segundo o advogado da Accell no caso, William Cesar de Oliveira, foi anexada no inquérito uma perícia comprovando a falsificação das assinaturas. Os sócios também foram ouvidos pela polícia e disseram que não assinaram os documentos.

“Conforme prevíamos, o Henrique deu entrada na Jucesp [Junta Comercial do Estado de São Paulo] com este documento falso. Antes já tínhamos avisado à polícia sobre a falsificação. Por conta disso, ele conseguiu passar a empresa novamente para o nome dele apenas por três dias, mas depois reavemos a Accell para a nova administração”, explicou o advogado.

Além do inquérito policial de suspeita envolvendo a assinatura falsa, a nova administração da Accell registrou outros três episódios em boletins de ocorrências, em apurações pela polícia.

Em um deles, a nova diretoria relata que Henrique vendeu o terreno onde a multinacional está localizada para o InverGroup, sem ter poder para tal, e não efetuou o pagamento. No entanto, a Accell conseguiu uma liminar para continuar no espaço.

A nova gestão ainda aponta que Henrique, durante sua administração, teria feito pagamentos muito superiores aos contratados e sem a prestação de serviços que correspondam aos valores pagos à agência de marketing B2S, de Americana. Neste caso, a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Henrique e do proprietário da B2S, Bruno Valente.

Outro inquérito policial apura um contrato supostamente falso que Henrique teria feito, colocando-se como beneficiário, por meio de sua empresa Ello, recebendo mais de R$ 13 milhões. O ex-diretor executivo teria usado o montante para compra de um terreno de R$ 6 milhões que seria vendido à Accell pela empresa Ello.

Em nota, assessoria de Henrique Costa diz que ele confia na Justiça brasileira – Foto: Divulgação

O LIBERAL entrou em contato com a assessoria de imprensa de Henrique, que respondeu em nota. “Nós, do InverGroup, reforçamos nossa confiança na Justiça brasileira para que as medidas cabíveis judiciais sejam tomadas. Quantos aos inquéritos, afirmamos que verdade dos fatos será esclarecida ao término das investigações. Iremos nos manifestar oportunamente para expor com provas a verdade dos fatos”.

O advogado Danilo Campagnollo, que representa Bruno Valente, dono agência B2S, afirmou que o cliente já prestou depoimento sobre as acusações. “A agência está no mercado desde 2011 e só a partir de 2020 começou a prestar serviços à Accell. Ele prestava serviços de redes sociais e outras atividades de marketing e caso as horas fossem ultrapassadas, seria cobrado, de acordo com os contratos. É uma negligência fazer alegações sem o mínimo de fundamento”.