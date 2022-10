Poeira de obra em shopping causa incômodo na região do Werner Plaas

Empresários e moradores da região do Werner Plaas, em Americana, reclamam da poeira que tem invadido escritórios e residências, causada pela construção do empreendimento Americana Mall, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

As primeiras obras do shopping, como terraplanagem, começaram em junho deste ano. O projeto inclui a construção de oito torres residenciais, além de uma torre de oito andares com salas comerciais, com término previsto para 2024.

A empresa de embalagens plásticas de Flávia Moreira, 42, fica localizada na Rua do Eletricista, atrás do terreno. De acordo com ela, desde que as obras começaram, toda a equipe está sofrendo com o pó.

As primeiras obras no local, como terraplanagem, começaram em junho – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Os caminhões passam em frente à empresa, levanta aquela terra, que entra em tudo. Estamos trabalhando de portas fechadas, temos que aspirar as embalagens com pó e cobrir todo o produto pré-acabado e acabado”, comenta.

A empresária disse que já reclamou na Secretaria do Meio Ambiente e foi informada que ações para diminuir o problema estão sendo realizadas o que, para ela, não acontece.

O empresário Guilherme Custódio de Carvalho, 29, considera mudar a empresa de tecido e estamparia para outro local. “O meu prejuízo tem sido gastar mais água para limpar o chão mais vezes, conta de energia, porque deixamos tudo fechado com o ar-condicionado ligado, além de ter que proteger o tecido para não sujar.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele disse à reportagem que no começo das obras entrou em contato com a empresa responsável, que lavou as ruas, o que não continuou acontecendo.

Moradores de um condomínio na região também reclamam da poeira. A síndica do Residencial Giardino, Vita Cusmano de Barros, 65, disse que os caminhões saem do espaço onde será implantado o empreendimento e depositam a terra em um terreno particular na Rua Gerônymo Braga.

“O terreno é aberto e o pó vai para a rua, entra nas casas do condomínio e também na piscina, que não vence limpar. O quintal não para limpo”, enfatiza.

Procurada, a prefeitura informou que o empreendimento teve autorização de movimentação de terra licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente, e que foi solicitada em vistoria a umectação das vias na área diretamente afetada. “A SMA irá verificar o local que está recebendo o material”, conclui. A empresa responsável pela obra não respondeu.