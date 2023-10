Poços artesianos de Americana são alternativa de água para moradores da região

Pessoas de outras cidades enchem seus galões no município; usuários elogiam qualidade e citam economia

Poço artesiano da Vila Mariana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os poços artesianos de Americana são uma opção de água portável gratuita para as famílias se refrescarem em meio ao calor que tem tomado conta da região. Moradores de diferentes localidades, inclusive de outros municípios, levam seus galões para garantir água para a semana.

O LIBERAL percorreu os 18 locais em funcionamento na última semana, e todos estavam condições de uso. A reportagem também foi ao poços do Jardim São Manoel e do Zanaga, que estão desativados. A prefeitura informou que há estudos para abertura de novos poços, mas ainda sem data definida.

As estuturas, geralmente, estão localizadas em praças ou perto de escolas, as famílias economizam em torno de R$ 10 a cada 20 litros – preço do galão, quando comprado só o líquido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O aposentado João Benedito Pereira, que reside em Cosmópolis, costuma vir a Americana para visitar o irmão e, toda semana, volta para casa com os galões cheios no porta-malas.

“Infelizmente, na minha cidade a gente não dispõe de lugares para pegar água. Gosto de vir para Americana, pois, além de conseguir água de graça, é de boa qualidade. Particularmente, eu gosto mesmo deste poço”, diz Pereira, que usa o poço do Jardim Lizandra.

Quando tem compromisso em Americana, o sitiante Mauro Matsuano, que reside em Limeira, também aproveita para levar água para casa. “Já paguei de vários lugares, mas gosto mesmo da água daqui [da Vila Mariana]”, afirma.

Para as famílias, a opção de ter água potável gratuitamente faz toda a diferença no fim do mês, por conta da economia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Eu mesmo encho seis galões de 20 litros, que duram uma semana. Imagina eu se tivesse de comprar essa quantidade. Seria um peso no bolso”, diz o aposentado Antônio Lázaro. “Sempre pego com cuidado para evitar o desperdício. Em casa a gente só usa para beber mesmo”, afirma.

O superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia, disse que a desativação no São Manoel e no Zanaga ocorreu devido ao excesso de ferro nos poços artesianos.

“Quando há um desequilíbrio de qualquer mineral na água, nós temos um problema com a legislação. O curso tem de ser ou corrigido ou tem de ser fechado definitivamente, como no caso do São Manoel”, justifica.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com relação à unidade do Zanaga, o superintendente conta que, enquanto estava em funcionamento, foi constatado um excesso de flúo. Segundo ele, foram realizadas várias tentativas recuperá-la, mas todas em vão. Dessa forma, o poço acabou sendo desativado por exigência do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado.

Confira o endereço dos 18 poços artesianos em funcionamento no município: