Poço do Jardim Ipiranga é fechado para avaliação

O poço artesiano do Jardim Ipiranga, em Americana, está fechado há aproximadamente 20 dias. De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), houve um problema no sistema de bombeamento e será preciso contratar uma empresa para avaliar a dimensão da falha. A autarquia não deu um prazo para que a situação seja resolvida.

O poço fica na confluência de duas vias movimentadas: a Avenida Armando Salles de Oliveira e a Rua Itambé. Por isso, o movimento de gente que vai encher os galões d’água ali é grande, segundo o músico Kim Persons, 50, que mora quase em frente ao poço, que tem profundidade de 200 metros, de acordo com o site do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana). Persons teve sua rotina alterada, já que agora precisa se deslocar aproximadamente dois quilômetros para busca água no poço mais próximo. “A água é boa, eles vêm semanalmente colher amostra”, lamenta. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Americana tem 23 poços, dos quais cinco estão fechados, de acordo com o site do DAE. O do Ipiranga é o único listado como em manutenção. Segundo a autarquia, a manutenção em poços é um procedimento corriqueiro e não tem nenhuma relação com os problemas de abastecimento que têm atormentado moradores desde o fim do ano passado.

Um dos poços fechados é o do Jaguari, que já está desativado há mais de um ano, segundo vizinhas. De acordo com a prefeitura, nesse caso específico, não há condições de recuperação porque houve um rebaixamento no lençol freático, a água que existe abaixo da superfície.

O engenheiro geotécnico Lucas Amarante Constâncio afirma que, de modo geral, é a própria urbanização, com a impermeabilização do solo, que causa rebaixamento do lençol freático. Mais construções, com menos áreas livres para que o solo possa absorver a água da chuva, dificultam a realimentação do aquífero.

“A urbanização de modo geral dificulta essa recarga do aquífero livre”, explica o engenheiro. “Ela [urbanização] acaba jogando toda água que chove para a calçada, da calçada para a galeria, da galeria para o rio direto”.