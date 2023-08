PMR realiza operação na Rodovia Anhanguera contra roubos

Operação foi realizada na altura do quilômetro 125, da Rodovia Anhanguera - Foto: Divulgação - PMR

A Polícia Militar Rodoviária realizou, na manhã desta segunda-feira (7), na Rodovia Anhanguera (SP-330), a ‘Operação Securitatis’ que visa coibir roubos. A ação foi realizada na altura do quilômetro 125, na pista sul, sentido capital com o apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e Força Tática do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Segundo tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, a operação será repetida em outras cidades da região.

“Apesar do foco estar relacionado ao combate a criminalidade, também efetuamos a fiscalização de trânsito, com o objetivo de diminuir o número de acidentes”, destaca.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Durante a operação, 28 veículos foram fiscalizados, dos quais três deles foram apreendidos. Foram elaborados 17 autos de infração de trânsito, sendo a maioria por licenciamento vencido e falta de equipamento obrigatório.