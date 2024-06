PMR prende mãe e filho com 25 tabletes de crack escondidos em caçamba na Anhanguera, em Americana

Droga estava na parte interna da lataria do veículo, que vinha do estado do Mato Grosso do Sul

Policiais rodoviários e do 10º Baep vasculham veículo onde foram encontrados 25 tabletes de crack, na Rodovia Anhanguera, em Americana - Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na manhã desta quinta-feira (20), uma mãe e o filho por tráfico de drogas após uma abordagem no trecho da Rodovia Anhanguera (SP-330) que passa por Americana. Os dois estavam em uma Fiat Strada, onde os policiais encontraram 25 tabletes de crack escondidos sob a lataria do veículo. A ação teve apoio do Canil do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar).

A abordagem ocorreu na altura do quilômetro 122 da Anhanguera. Os policiais desconfiaram do fato de o veículo ter saído do Mato Grosso do Sul, estado que faz parte da rota do tráfico de drogas, e das informações desconexas apresentadas pela mãe, de 46 anos, e pelo filho, de 24.

Com a suspeita, os policiais acionaram o Canil do 10º Baep. O cão Lugler indicou que poderia haver algo escondido sob a lataria da caçamba do veículo. Foi feita a desmontagem, e os policiais encontraram os tabletes de crack escondidos. Eles pesavam 25,7 kg.

Também há indícios de que o carro tenha transportado drogas nos pneus, já que foram encontrados resquícios de cocaína nas rodas. Segundo a PMR, o veículo vinha de Maracaju, cidade que fica a cerca de 160 quilômetros de Pedro Juan Caballero, município da fronteira Brasil-Paraguai conhecido pelo domínio de narcotraficantes. O destino era Campinas. Mãe e filho foram presos e levados para a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba.