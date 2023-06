PMR multa 41 durante fiscalização da ‘lei seca’ em Americana

Operação nas imediações da Festa do Peão fez 1.274 testes passivos de etilômetro

Uma operação da PMR (Polícia Militar Rodoviária) nas imediações da 35ª Festa do Peão de Americana multou 41 motoristas durante fiscalização da chamada ‘lei seca’ no sábado (17). Desse total, 37 se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Fiscalização abordou motoristas nas imediações do Parque de Eventos do CCA, em Americana – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

A legislação prevê multa de R$ 2.934,70 por beber e dirigir. Outras 73 autuações foram aplicadas por outras infrações de trânsito.

No total, a PM realizou 1.274 testes de etilômetro passivo, onde o motorista assopra a uma curta distância e, caso acenda uma luz vermelha no aparelho, é solicitada a realização do bafômetro convencional – foram realizados 185 testes desse tipo, chamado etilômetro ativo.

O número de autuações por uso de álcool neste sábado foi menor do que na noite anterior, quando foram aplicadas 51 multas, todas por recusa do teste.

Assim como no primeiro final de semana da festa, não foram registrados acidentes de trânsito em decorrência do evento.

“As ações sempre são feitas no intuito de garantir a missão Institucional de salvar vidas, evitando que condutores alcoolizados ou embriagados, circulem levando risco aos demais usuários das rodovias”, destacou a corporação.

A operação continua neste domingo (18), último dia da Festa do Peão em 2023.