PMR aplica 242 multas por embriaguez após três noites da Festa do Peão

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) intensificou a fiscalização no primeiro final de semana no entorno do recinto da 34ª Festa do Peão de Americana. Foram realizados 242 autos de infração por embriaguez ao volante, que inclui aqueles que fizeram o teste e foi constatado uso de álcool, e também aqueles que se recusaram a fazer o bafômetro.

Polícia Rodoviária se organizou na altura do km 120 da Anhanguera – Foto: PMR / Divulgação

Foi registrado ainda um crime de embriaguez, que ocorre quando o condutor apresenta mais de 0,34% miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O 4° BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) esteve na sexta, sábado e domingo nas proximidades do km 120 da Rodovia Anhanguera. A corporação deve retomar a ação no próximo final de semana da Festa do Peão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O uso de álcool é um dos maiores causadores de acidentes. Trabalhamos forte na fiscalização do uso de álcool, todas as saídas da Festa tinha presença de operação policial. Aproveitando, fiscalizamos também uso do cinto de segurança. Essas operações foram intensificadas com foco em salvar vidas”, afirmou o tenente da PMR Vinicius Becker.