PM salva bebê engasgado no Jardim Ipiranga

Um bebê de 11 meses que havia engasgado foi salvo por policiais militares na tarde deste sábado (16), em Americana. A criança estava desacordada quando chegou à Base Comunitária do Jardim Ipiranga, na Avenida Iacanga, e foi salva no caminho do hospital Unimed, para onde foi levada após o auxílio da PM (Polícia Militar).

Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com o registro da corporação, por volta do meio dia, o pai e o avô da criança chegaram à base pedindo socorro pois o menino estava engasgado e já desacordado.

De imediato, os policiais iniciaram os procedimentos a fim de fazer com que a criança voltasse a respirar, mas devido à complexidade do caso, foi necessário que um dos policiais seguisse com a família em direção ao hospital.

No trajeto, após diversas tentativas de desobstrução das vias aéreas, inclusive com respiração boca a boca, o menino desengasgou e voltou a respirar.