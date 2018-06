PM resgata idosa de incêndio a residência na Vila Galo

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Uma idosa de 78 anos foi resgata por uma equipe da PM (Polícia Militar) de dentro da casa onde mora, na Vila Galo, em Americana, que era tomada por um incêndio. O fogo começou por volta das 21h30 e demorou quase uma hora para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros de Americana.

Segundo informações da PM, uma equipe realizada patrulhamento pelo bairro quando foram informados sobre o incêndio, que atingia uma residência na Rua Tamandaré. Ao chegarem no local, o cabo Rodrigue e soldado Lima encontraram a idosa, identificada como Dalila, dentro do imóvel. Ela encontrava-se desorientada, de acordo com a PM, e foi tirada da casa pelos militares sem nenhuma lesão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30 e levou uma hora para controlar as chamas. Segundo a corporação, foi um incêndio de pequenas proporções e afetou somente parte de um cômodo. A causa, segundo moradores, teria sido um aquecedor. A Defesa Civil de Americana compareceu ao local e interditou o imóvel.

Dalila foi levada para o CAM (Centro de Atendimento ao Migrante) de Americana, onde permaneceu sob cuidados da equipe. Não houve outros feridos no incêndio.