Polícia Militar recupera carga de etanol avaliada em R$ 165 mil

Veículo utilizado no transporte da carga foi roubado em Paulínia e recuperado na Rodovia Luiz de Queiroz

Caminhão estava carregado com 43 mil litros de etanol - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

A PM (Policia Militar) recuperou na manhã desta quarta-feira (22), uma carga de etanol, avaliada em R$ 165 mil. O veículo foi roubado em Paulínia e recuperado na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. Um dos envolvidos foi detido.

Segundo informações da PM, três homens encapuzados, sendo dois deles armados, abordaram o motorista do caminhão, que estava carregado com 43 mil litros de etanol, na Rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia.

Os bandidos forçaram o motorista a entrar em um carro com dois assaltantes, enquanto o terceiro assumiu o volante do veículo carregado com etanol. Ele ficou sob custódia dos bandidos por ao menos duas horas, até ser liberado na Chácara Recreio Alvorada, em Hortolândia.

O veículo foi recuperado após a empresa seguradora do caminhão notar, por volta das 6h, que o veículo tinha perdido o sinal de rastreamento e acionar a PM. Com essas informações os policiais passaram a fazer buscas e encontraram o veículo na SP-304, sendo conduzido por um dos assaltantes.

Aos policias ele confessou que receberia R$ 400 para transportar o etanol até Piracicaba.

O caso está sendo apresentado neste momento na delegacia de Americana. O assaltante segue detido para prestar depoimento e os outros dois envolvidos não foram localizados até a publicação desta reportagem.