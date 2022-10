PM realiza treino em Americana contra ‘novo cangaço’

Segundo o comando do 10º Baep, as simulações ocorrem nos pontos de interesse e de vulnerabilidade

Nos treinamentos os policiais atuam nos piores cenários, com possíveis feridos - Foto: PM - Divulgação

A PM (Polícia Militar) realiza, com frequência, treinamentos para atuação em crimes considerados como ultraviolentos, o “novo cangaço”, que são os roubos contra bancos ou empresas de valores.

Nessas ações os assaltantes chegam a usar moradores como “escudo humano”. O LIBERAL apurou que uma agência bancária com penhores, em Americana, seria um possível alvo de bandidos, e já está no radar da polícia. Justamente, para preparar os PMs nesses confrontos violentos, o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais) tem realizado simulações, durante as madrugadas, em várias cidades da região.

Nos treinamentos os policiais atuam nos piores cenários, com possíveis feridos, incluindo integrantes da corporação e assaltantes mortos.

Segundo o comando do 10º Baep, as simulações ocorrem nos pontos de interesse e de vulnerabilidade da região, após os efetivos envolvidos estarem nivelados tecnicamente, e acontecem de maneira integrada, envolvendo as unidades policiais e outros órgãos que atuam rotineiramente. A união e a integração estão entre as maiores forças das equipes policiais.

TERRITÓRIO. Ainda conforme o batalhão, existem planos de ação elaborados por cada unidade territorial para que os comandantes, em posse de todas as ferramentas disponíveis, possam manobrar suas tropas e confrontar o perigo nos pontos críticos.

Desde a análise de pontos de interesse e vulnerabilidade na região, são traçados planos de ação e realizados treinamentos resposta, no caso de repressão integrada e após ocorrência, e preservação de locais de crime.

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins, que coordena sete batalhões, incluindo o Baep, 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Americana e o 48º BPM/I (Sumaré), afirma que toda a estrutura da PM foi otimizada para atuar nos casos, incluindo apoio de equipes de outras regiões. “Além das cidades menores, a Polícia Militar também concentra as atividades direcionadas aos municípios com empresas de valores”, acrescenta.