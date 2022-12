PM realiza Operação ‘Natal Seguro’ em Americana

A Polícia Militar realiza em Americana a operação “Natal Seguro” durante os dias em que as lojas do Centro e bairros funcionarão em horário estendido para as compras de Natal. A ação começa nesta quarta-feira (7) e vai até o dia 31 deste mês.

A operação é desenvolvida pela 1ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e contará com o auxílio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o capitão Tiago Augusto, comandante da 1ª Companhia, o objetivo é trazer mais segurança à população no período de compras do final do ano.

Base móvel da PM posicionada no calçadão do Centro – Foto: Polícia Militar / Divulgação

“Diversas modalidades de policiamento da Companhia serão empregadas com horários adequados ao horário especial do comércio, além de uma atenção para a nossa diversificação das zonas comerciais em Americana, que não ficam apenas na região central e são de interesse de segurança pública’’, destaca o capitão.

Na terça-feira (6), uma reunião tratou do tema com as presenças, além do capitão Tiago Augusto, do inspetor Sebastião Geraldo, da Gama (Guarda Municipal de Americana), do presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, e do vereador Lucas Leoncine, membro deliberativo da associação.

Reunião para tratar de detalhes da segurança durante os dias de horário especial – Foto:

Dicas de segurança da PM