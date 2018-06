PM prende um após denúncia de “Vizinhança Solidária” no Terramérica

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (4) por tentar furtar fios e um relógio de força de uma casa em construção no bairro Terramérica. A prisão foi possível após uma denúncia feita por meio do programa “Vizinhança Solidária”, no qual pessoas e comércios previamente orientados informam à polícia atividades suspeitas.

De acordo com a PM (Polícia Militar), um homem foi visto tentando arrancar os fios de um relógio de força de uma obra na Rua Atair Ferreira Mertins. Ao ver os policiais ele tentou fugir, mas foi detido. No local, cerca de 4,7 metros de fio de cobre já haviam sido arrancados. O relógio e a caixa de força foram danificados.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central da Polícia Judiciária), onde recebeu voz de prisão. O proprietário do imóvel foi contatado para o registro da ocorrência.