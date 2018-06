PM prende três homens suspeitos de furtar loja de roupas em Americana

A Polícia Militar de Americana prendeu, na madrugada desta sexta-feira (1), três homens suspeitos de furtar uma loja de roupas na região central. Por meio de denúncia anônima, a corporação foi informada de que criminosos, de bicicleta, teriam arrombado um estabelecimento na Rua Ipiranga e fugido por uma mata próximo ao bairro Vila Amorim.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Viaturas realizaram patrulhamento nas imediações e encontraram os suspeitos, de 35, 29 e 22 anos, agachados embaixo de uma árvore no cruzamento das Ruas Frederico Polo e Bernardo Guimarães, na Vila Massucheto. Ao lado deles, os policiais encontraram as bicicletas usadas no crime e 22 peças de roupas furtadas da loja.

Os criminosos foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e de lá seriam encaminhados para uma cadeia da região. Dois deles já tinham passagens criminais por roubo e furto. Os três moravam no Jardim da Paz, em Americana. As roupas foram devolvidas ao proprietário da loja.