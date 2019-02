PM prende suspeito de traficar drogas no São Manoel

Um estudante de 20 anos foi preso na noite desta quinta-feira (7) por tráfico de drogas no São Manoel, em Americana. O suspeito tentou fugir e chegou a acertar um chute em um policial militar que estava o perseguindo. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: Google Maps

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) estava em patrulhamento pela Rua Santo Onofre, no São Manoel, quando viu um indivíduo em atitude suspeita em uma bicicleta. Ele recebeu ordem de parada, mas não obedeceu, e acertou um chute em um policial, que caiu no chão e teve escoriações no braço direito.

A polícia conseguiu abordar o jovem na esquina da Rua São Marcos com a Avenida Paschoal Ardito. Com ele, foram localizadas três porções de maconha, além de R$ 20,50 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito admitiu que estava comercializando a droga desde as 20h30 e que trabalha para um homem que mora no São Manoel. Em sua casa, a PM achou ainda 17 porções de maconha, duas munições intactas de calibre 9 milímetros e, R$ 55, uma minibalança de precisão, sacos plásticos e um rolo de filme plástico.

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, em Americana, onde foi constatado que o estudante não possuía lesão. Em seguida, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.