PM prende homem por assalto a posto de combustíveis

A PM (Polícia Militar) prendeu na noite desta segunda-feira (4) um homem de 19 anos que assaltou um posto de combustíveis no bairro Parque Gramado, em Americana. Com ele, foi apreendida uma Garrucha Calibre 32 com duas munições.

Foto: Arquivo / O Liberal

O roubo aconteceu por volta das 22 horas, na Rua Ema Itália Bufarah. Os frentistas foram rendidos e obrigados a entregar todo o dinheiro do caixa, R$ 298. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança da empresa.

A polícia foi acionada e, com as características do suspeito, abordaram um homem no bairro Parque da Liberdade. O dinheiro estava no bolsa da calça e a arma presa em sua blusa.

O suspeito detido foi identificado pelos frentistas e teve a prisão em flagrante decretada pela Polícia Civil. Ele deve responder pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

O detido deve ser submetido nesta quarta-feira (6) a uma audiência de custódia em que a Justiça vai definir se ele responderá ao processo preso ou em liberdade.