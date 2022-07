PM inicia formaturas do Proerd em Americana nesta segunda

As formaturas dos alunos que participaram das aulas do Proerd (Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência), que são ministradas pela Polícia Militar, nas escolas municipais e estaduais de Americana serão realizadas nesta segunda (4), terça (5) e quarta-feira (6), sempre às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, no Jardim Girassol.

O cabo Marcelo, um dos instrutores do Proed, na Emef (Escola Municipal de Ensino Municipal) Jonas Correa, explica que vários assuntos são tratados com os alunos das 5ª e 7ª série.

“Durante as aulas, conversamos sobre os efeitos do cigarro e álcool no organismo, bem como as suas consequências. Também relatamos sobre decisões nos modelos do Proerd que ensina a pensar na hora da tomada das decisões, rede de ajuda de amigos que podem resolver conflitos, como evitar bullying entre outros assuntos”, diz o policial.

O Proed tem por base um projeto desenvolvido nos Estados Unidos, em 1983, por um grupo composto por psicólogos, psiquiatras, policiais e pedagogos, sendo aplicado, então, pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, em parceria com o Distrito Unificado Escola daquela cidade, estendidos para todos os estados norte-americanos e para diversos países do mundo.