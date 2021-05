PM fecha bares funcionando irregularmente em Americana

Operação tinha o objetivo de fiscalizar aglomerações, descumprimento do toque de recolher e festas clandestinas - Foto: Polícia Militar - Divulgação

Uma operação da Polícia Militar na noite deste sábado (29) resultou no encerramento das atividades de cinco bares em Americana, que estavam desrespeitando o horário de funcionamento permitido pelo Plano São Paulo de contenção da pandemia, além de estarem com lotação superior aos 40% permitidos e de os clientes não estarem usando máscaras.

A operação tinha o objetivo de fiscalizar aglomerações, descumprimento do toque de recolher e festas clandestinas, assim como orientar a população sobre a necessidade de cumprir as medidas sanitárias para combater a disseminação da Covid-19.

“Infelizmente ainda vemos que muitas pessoas não respeitam as medidas e, mesmo estando erradas, continuam com as práticas irregulares e colocam em risco toda a população”, comentou o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação, em nota divulgada à imprensa.

Por volta das 22h30, na Rua Herman Muller, região central da cidade, os estabelecimentos The Farm e John Gow Irish Bar Club, foram surpreendidos em funcionamento sem seguir nenhum protocolo de saúde contra a Covid-19, segundo a corporação, como uso de máscaras e distanciamento social, sendo que nos locais havia pista de dança e ambiente fechado.

Semelhante foi constatado no Trips Lounge Bar, localizado na Avenida Paulista, com aglomerações de pessoas do lado de dentro e de fora do estabelecimento.

Os proprietários e responsáveis pelos três estabelecimentos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Americana.

Na Avenida Brasil também receberam orientações da PM proprietários da Praça Brasil Bar e da Casa Beer Bar, que apesar de estarem em processo de fechamento, funcionavam além do horário estabelecido no Decreto Estadual do Plano São Paulo.

Os registros na Polícia Civil foram feitos com base no artigo 268 do Código Penal, o qual prevê pena de detenção, de um mês a um ano, além de multa, para quem infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa.

Segundo a PM, os boletins de ocorrência constando as irregularidades nos estabelecimentos serão encaminhados para o setor de fiscalização da prefeitura para medidas administrativas cabíveis.

A ação visa a prevenção e repressão das infrações administrativas, entre elas aglomeração de pessoas, segundo o comandante. O objetivo é reduzir os índices de crimes e os riscos de contaminação da população pelo vírus em locais públicos.

A PM divulgou que a operação também realizou dois bloqueios de trânsito, abordagem de 24 pessoas e vistoria de 31 veículos, resultando em quatro autos de infração de trânsito e uma CNH recolhida.