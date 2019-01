PM encontra drogas em casa do São Manoel

A PM (Polícia Militar) deteve na tarde desta terça-feira (22) seis pessoas após achar 17 pedras de crack na casa onde moram, no São Manoel, em Americana. Entre eles, estava um adolescente de 15 anos. As informações são da PM.

Foto: Google Maps/Divulgação

Em denúncia que veio através do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foi informado que os moradores de uma casa na Rua Santo Onofre, no São Manoel, comercializavam drogas e que no local havia uma arma.

Equipes da polícia se digiram ao local, por volta das 15h40, e tiveram a entrada liberada para vistoria do imóvel. Lá, eles encontraram 17 pedras de crack, plástico para embalo da droga e um pó branco semelhante a cocaína – não foi possível determinar se tratava-se mesmo do entorpecente, pois o teste realizado para o reconhecimento foi inconclusivo.

Ao todo, seis pessoas moram na residência, inclusive um adolescente de 15 anos. Eles negaram a propriedade da droga, que foi apreendida pela PM. A arma não foi localizada e todos acabaram liberados.