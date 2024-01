PM encontra adolescente de Americana em falsa república que seria casa de prostituição

Uma adolescente de 17 anos, dada até então como desaparecida em Americana após denúncia feita pela mãe, foi encontrada neste domingo (28) em uma falsa república, sobre a qual a Polícia Civil investiga a possibilidade de ser uma casa de prostituição, no Centro de Piracicaba.

Ao todo, três pessoas tiveram prisões determinadas por rufianismo (quem tira proveito da prostituição alheia) e exploração sexual infantil.

Agentes apreenderam máquinas de cartão, celulares, cartazes e objetos que comprovam o funcionamento da casa de prostituição – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 11h para atender a um caso de cárcere privado na Rua Alarico Coury, ao lado da Prefeitura de Piracicaba. Ao chegarem no local, uma mulher que se identificou como responsável pelo imóvel informou que ali funcionava uma república e negou qualquer situação envolvendo cárcere privado.

Os agentes então entraram na residência e encontraram vários indícios de que seria uma casa de prostituição, como estoques de bebidas alcoólicas, cartazes com valores dos programas e fotos das garotas distribuídas em forma de cardápio.

Ainda dentro do estabelecimento, os militares conversaram com um homem, que se identificou como sendo o caseiro, e uma outra mulher, que confirmou ser garota de programa. Inclusive, ela detalhou como funcionava o serviço, relatando que cobrava dos clientes o valor de R$ 200 por sessão e pagava uma taxa de R$ 50 para o dono do estabelecimento.

Inicialmente, essa garota de programa afirmou aos policiais que tinha 19 anos. Porém, ao pesquisar o histórico de documentos na delegacia, a Polícia Civil descobriu que a adolescente tinha na verdade 17 anos e que o seu nome estava envolvido em um inquérito sobre desaparecimento e exploração sexual infantil — após denúncia da mãe feita em Americana.

Ainda durante as diligências, os policiais conseguiram abordar um Renault Kwid — que tentou fugir dos agentes — no qual havia outra garota de programa que disse estar retornando de uma sessão com condutor do veículo, um autônomo de 30 anos, levado à delegacia como testemunha.

Ela ainda confirmou que, do valor cobrado pelo serviço, R$ 50 era pago como taxa para o dono da casa de prostituição e contou que estava grávida, por isso deixaria o local, já que não teria assistência durante a gestação.

As duas garotas confirmaram que o proprietário do imóvel participava dos negócios da casa de prostituição e que ele também atua como agiota.

A mulher que se identificou como responsável pela residência, que na verdade era gerente do negócio, foi presa junto com o caseiro. O proprietário foi indiciado e teve a sua prisão determinada pela polícia, mas ainda não foi encontrado. Os três vão responder por rufianismo e exploração sexual infantil.

A adolescente de Americana foi liberada após o comparecimento de sua avó na delegacia.

Foram aprendidas máquinas de cartão, celulares, objetos e notificações que comprovam a existência da casa de prostituição em funcionamento no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil para apurar a responsabilidade do proprietário do imóvel e para desmantelar a rede de prostituição.