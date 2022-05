PM e Gama realizam operação em Americana para combater o tráfico de drogas

De acordo com a PM, foram abordadas 78 pessoas, 51 veículos fiscalizados e três estabelecimentos comerciais vistoriados

A PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) realizaram neste domingo (1°), uma operação integrada em Americana que, tinha como foco, combater o tráfico de drogas e coibir a perturbação do sossego e direção perigosa.

As ações foram concentradas no Jardim dos Lírios, Mathiensen e Cidade Jardim. Bloqueios foram realizados nas entradas e saídas desses bairros, além de abordagens e fiscalizações em bares. Houve também buscas em locais denunciados por tráfico de entorpecentes.

Durante a operação foram localizadas ainda dez máquinas caça níquel, sendo seis pela Polícia Militar e quatro pela Gama e um preso que era procurado pela justiça.

De acordo com a PM, foram abordadas 78 pessoas, 51 veículos fiscalizados e três estabelecimentos comerciais vistoriados.

Participaram das ações equipes da 1ª Cia do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Força Tática da PM, equipes da Guarda Municipal, entre elas Canil e ROMU.

“O combate às drogas ilícitas é de extrema importância, além da promoção da saúde publica, reduzir a violência doméstica, bem como o custo social a ela relacionado, advinda das condutas praticadas por usuários e dependentes sob seus efeitos, entre as condutas as relacionadas com crimes violentos e patrimoniais’’ – destacou o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, Comandante Interino da 1ª Cia.