PM e Gama firmam parceria para ampliar patrulhamento em pontos estratégicos de Americana

A PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) firmaram após reunião na sede da Guarda nesta quinta-feira (29) uma parceria e integração para ampliar o patrulhamento em pontos estratégicos de Americana.

A intenção é diminuir os crimes nos locais e também melhorar a fluidez do trânsito na cidade.

A reunião entre o comandante da 1ª Companhia do 19° Batalhão da Polícia Militar do Interior, o tenente Tiago Augusto Costa e Silva, e o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio, deu início ao plano de cooperação entre as instituições.

A parceria aproxima os agentes das duas instituições no trabalho diário, dividindo as ações e aumentando a segurança.

PM e Gama se reunirão periodicamente para analisar as estatísticas criminais de Americana para definir como agir.

Segundo Silva, comandante da PM, o melhor planejamento e emprego de recursos humanos e materiais pretende prevenir e reprimir a criminalidade na cidade.

Uma das ações será a Operação Visibilidade Extrema nas principais vias, com a objetivo de dar segurança a pedestres e motoristas, além de dar fluidez nos horários de pico no trânsito, aponta o comandante.

Outra medida será, com o início da flexibilização do Plano São Paulo do Governo do Estado, a retomada das operações contra perturbação de sossego, aglomeração em via pública, direção perigosa, principalmente nos finais de semana.

“As ações serão conduzidas para evitar a sobreposição de serviços, com definição das esferas de competência de cada corporação, buscando integrar várias ferramentas e com foco nas demandas que colocam em risco a sociedade”, explica ao LIBERAL o comandante da PM tenente Augusto.

“Informações compartilhadas entre as instituições podem organizar a distribuição das viaturas na área, o que otimiza o apoio de modo que a segurança no município fique mais eficiente”, completa.

Conforme apurado pela reportagem junto à Gama, os comandos se juntaram para apontar os locais com mais reincidência de crimes e criaram uma operação em conjunto para realizar um revezamento diário em pontos específicos. Os locais e horários não foram revelados.

Portanto, quando a PM deixar um dos pontos, uma viatura da Guarda fará a rendição e dará continuidade no patrulhamento, e vice-versa. A intenção é aumentar a sensação de segurança para a população e inibir os crimes com a maior presença de guardas e policiais pela cidade.