PM do 10° Baep fica ferido em acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

Policial, que estava de moto, foi socorrido ao HM com ferimentos leves; esse é o segundo acidente no local em 24 horas

Um policial militar de 43 anos, do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), ficou ferido na manhã desta sexta-feira (2), após a moto em que ele estava ser atingida por um Chevrolet Corsa na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, nas proximidades do acesso a Nova Odessa, sentido capital. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Esse é o segundo acidente no trecho em um período de 24h – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Este é o segundo acidente ocorrido no mesmo trecho em um período de 24h. Nesta quinta-feira (1°), às 7h15, houve um engavetamento envolvendo quatro veículos.

Segundo informações da motorista, que não quis ter seu nome divulgado, por volta de 7h10 desta sexta, ela trafegava com seu carro pela SP-304 sentido capital e, no km 128, saiu para o acostamento e ao retornar para a via acabou atingindo a motocicleta do militar.

De acordo com o sargento da PMR (Polícia Militar Rodoviária), Luiz Nunes, depois de colidir com o motociclista, a motorista do Corsa perdeu o controle da direção, rodou na pista e parou no canteiro central.

Amigos policiais da vítima compareceram para auxiliarem na ocorrência – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

O Policial Militar foi socorrido pelos bombeiros com ferimentos leves ao HM.

Por conta do acidente o trânsito ficou parado desde o acesso à Avenida Cillos até o km 128, local do acidente. Às 8h da manhã, o trânsito ainda estava lento.