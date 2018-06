PM diz que usou ‘providências’ para manter ordem em reintegração

Foto: Reprodução

A reintegração de posse na área ocupada por parte dos moradores do acampamento Roseli Nunes, na região do Pós-Represa, em Americana, acabou com sete membros do movimento presos pela PM (Polícia Militar) sob acusação de terem causado um incêndio e desobediência. As famílias, por sua vez, acusam os policiais de abuso de autoridade e truculência. A corporação encaminhou nota alegando que foram necessárias providências para manutenção da ordem pública.

As famílias ocuparam a área pública de 120 mil metros quadrados há cerca de duas semanas. O espaço ficou conhecido no passado como “Residencial Capivara” e já foi alvo de ocupações e reintegração de posse anteriormente. A Prefeitura de Americana pediu a reintegração e a Justiça concedeu no dia 8 de junho. A ordem foi cumprida nesta quinta-feira pela manhã.

A saída das famílias ocorreu de forma pacífica, mas houve registros de confronto quando as famílias já estavam na área do assentamento Milton Santos, onde eles permanecem provisoriamente desde o fim do ano passado. Membros do grupo relataram agressões por parte dos policiais e que a corporação disparou balas de borracha e também bombas de efeito moral contra as famílias.

“Começou a pegar fogo no canavial do outro lado. Não sei porque pensaram que foi a gente, porque a gente não tem essa prática, é a gente que cuida das nascentes inclusive. Eles montaram nas viaturas, e invadiram o Milton Santos, agrediram o seu Jânio e já começaram a atirar com bala de borracha, jogar bombas de gás lacrimogênio”, afirmou uma das moradoras, Flávia do Nascimento de Lima.

Em nota, a PM escreveu que as famílias atearam fogo no canavial e entraram na área da Usina Ester, de onde as famílias já foram retiradas neste ano, e que isso fez com que a corporação tivesse que “tomar providências para manutenção da ordem pública”, “preservação da integridade física de todos, e do patrimônio público e particular”. Sete membros da ocupação foram detidos e levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

De acordo com o advogado das famílias, Vandré Paladini Ferreira, os sete moradores, entre eles um dos líderes, Jânio Carneiro de Oliveira, foram presos acusados de causar o incêndio. “O procedimento da tropa de choque foi truculento. Mesmo que tivesse sido eles que colocaram fogo, e não foi, isso já tinha sido resolvido. A tropa foi até o Milton Santos, as famílias já estavam lá dentro, não tinha mais ilegalidade nenhuma”, afirmou. Os seis homens e a mulher presos ficaram presos e passarão por audiência de custódia nesta sexta-feira no Fórum de Americana. Foto: Reprodução

Imprensa não foi avisada sobre ação

Essa foi a terceira vez que a PM (Polícia Militar) cumpriu ordem de reintegração de posse contra famílias do acampamento Roseli Nunes. Cada ocorrência foi em um terreno diferente, todos no pós-Represa. Das três, a imprensa só foi comunicada da primeira – que transcorreu pacificamente. Na ação desta quinta-feira, entretanto, foram registrados confrontos, e os jornalistas não estavam presentes. A ausência da imprensa foi criticada pelas famílias da ocupação.

O LIBERAL questionou a polícia no início dessa semana quando seria cumprida a ordem judicial, uma vez que a primeira reintegração foi comunicada com antecedência pela corporação, mas o subcomandante do 19° batalhão, major Rogério Takiuchi disse que a comunicação naquele caso teve autorização da Justiça, e que sem autorização dela, a PM não poderia se manifestar.