Polícia Militar detém suspeito por uso de documento falso em Americana

Homem tentou abrir uma conta bancária utilizando carteira de trabalho com informações falsas

A PM (Polícia Militar) de Americana deteve nesta sexta-feira (28) um homem que tentou abrir uma conta em um banco usando documentos falsos. Ele foi apresentado ao plantão policial, onde foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito procurou uma instituição bancária na Cidade Jardim e tentou abrir uma conta usando uma carteira de trabalho. Os atendentes do banco desconfiaram da autenticidade do documento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foi realizado contato na empresa em que constava o registro de trabalho, que negou que o vínculo empregatício e informou que o homem nunca havia trabalhado lá.

O banco fez então contato com o Ministério do Trabalho, que apontou várias divergências em relação ao documento apresentado. A PM foi acionada para atendimento de atitude suspeita e o homem foi detido.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Ele foi apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde permaneceu preso pelo crime de uso de documento falso.