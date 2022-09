PM detém homem embriagado com canivete em ônibus de Americana

Avisado por passageiros, motorista parou o veículo próximo à base da Polícia Militar, que rendeu o homem no coletivo

A PM (Polícia Militar) deteve na tarde desta quinta-feira (15), dentro de um ônibus do transporte público, no Centro de Americana, um homem embriagado de 35 anos com um canivete. Ninguém se feriu.

Segundo relato de testemunhas, ele entrou no ônibus, por volta de 17h, e, passando o canivete pelos bancos do coletivo, se aproximou de um dos passageiros.

Uma outra passageira notou a atitude estranha e informou o fato ao motorista, que parou o veículo na Praça Comendador Muller e um dos passageiros desembarcou para a chamar a PM, que tem a sua base de 1° Cia, nas proximidades da praça.

Os militares foram ao local e detiveram o suspeito, que foi conduzido à delegacia de Americana.

Segundo informações da Polícia Civil, após prestar depoimento, o homem foi liberado, pois a vítima da ameaça não quis representar criminalmente contra o indivíduo.