Duas pessoas são pegas na Anhanguera com catalisadores de veículos avaliados em R$ 9 mil

Dois homens, ambos de 20 anos, foram detidos na tarde desta quinta-feira (30), em Americana, na Rodovia Anhanguera (SP-330), suspeitos de terem furtado 9,7 kg de catalisadores de veículos, avaliados em R$ 9,2 mil. Eles foram liberados após prestarem depoimentos.

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 16h30, os Policiais Militares da Força Tática avistaram um Pálio prata no portal de entrada de Americana, pela região do São Vito, com dois ocupantes. O motorista, ao ver a viatura, acelerou o carro e tentou fugir pela Rodovia Anhanguera sentido interior, porém sem sucesso.

Durante buscas no veículo, os PMs encontraram 9,7 kg de catalisadores, divididos em diversas sacolas. Os dois são moradores de Guaianazes/SP e em busca pelo emplacamento do carro, foi constatado que o Pálio tinha envolvimento em golpes de catalisadores em junho deste ano.

Diante dos fatos, a dupla foi levada à delegacia de Americana e após registro dos fatos, foram liberados e seguem sendo investigados.

Nas redes sociais, vítimas da região tem relatado furtos constantes a catalisadores.