PM de Americana prende detento que não havia retornado de ‘saidinha’

Um detento que não havia voltado da saída temporária de fim de ano foi preso pela PM (Polícia Militar) nesta quinta-feira (13), em Americana, no Jardim São Roque. O homem, de 36 anos, estava evadido do presídio de Ataliba Nogueira, para onde deveria ter retornado no último dia 3.

Militares o encontraram na Rua Pindaré, durante patrulhamento. Segundo a corporação, ele andava no sentido oposto e, quando viu a viatura, baixou a cabeça e passou a desviar a direção da caminhada.

Ao perceber que seria abordado pelos policiais, o homem correu em direção a um campo de futebol, mas a equipe conseguiu alcançá-lo e detê-lo.

De imediato, ele informou aos militares que estava foragido desde o último dia 3, informação confirmada pela PM por meio do número da matrícula dele. A equipe, então, o conduziu até a delegacia e o homem ficou preso.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), até a última terça-feira, 74 detentos beneficiados pela “saidinha” ainda não haviam retornado para os respectivos presídios, em Hortolândia e Sumaré, conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta.