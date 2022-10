PM consegue evitar roubo a residência em Americana e três suspeitos são presos

Trio confessou que realizaria um roubo nas imediações e que acessórios, como plásticos e presilhas, seriam utilizados para amarrar as vítimas

A PM (Polícia Militar) conseguiu prevenir um roubo a residência que aconteceria no Jardim, Mirian em Americana, na manhã desta segunda-feira (10). Três homens, de 30, 31 e 53 anos, foram presos. As detenções foram possíveis após denúncia anônima.

Duas armas com munições foram apreendidas – Foto: 19° BPMI / Divulgação

De acordo com informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 10h a equipe foi chamada por populares informando que três homens estavam pela Rua Pérsia, observando residências e comércios.

Os PMs, então, se dirigiram ao local e na Rua Argélia encontraram três homens em atitude suspeita, próximos a um veículo. Um deles, ao ver a viatura, tentou fugir, mas foi abordado. Com ele estavam uma arma de fogo, cinco munições, uma touca, um par de luvas e duas chaves de fenda.

Os outros dois suspeitos estavam com outra arma de fogo com cinco munições, uma chave de veículo, além de presilhas de plástico e cordas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Indagados, os três confessaram que realizariam um roubo nas imediações e que os acessórios, como plásticos e presilhas, seriam utilizados para amarrar as vítimas.

O veículo utilizado pelo trio também estava com a placa adulterada. Diante dos fatos, todos foram conduzidos à delegacia de Americana e ficaram presos por porte de arma de fogo, associação criminosa e adulteração de veículos. Além disso, a tentativa de roubo seria investigada.