PM busca aproximação em bairros e realiza audiência no Jd. Brasil

PM tem distribuído panfletos educativos a moradores - Foto: Divulgação

A Polícia Militar em Americana tem buscado se aproximar de comunidades nos bairros para melhorar os índices criminais. Há duas semanas, PMs têm realizado a operação Bairro Seguro, por meio de patrulhamento em bicicletas, rondas escolares e base comunitária móvel.

Segundo o comandante da 1ª Companhia da PM, capitão Tiago Augusto Costa e Silva, os policiais têm feito ações preventivas, patrulhado em pontos de visibilidade, bem como distribuído panfletos educativos.

“A ação tem como foco levar o policiamento comunitário para toda a cidade, assim compreendendo de perto as dificuldades locais, principalmente da população mais afastada da sede da 1ª Cia e da Base Comunitária de Segurança do Jardim Ipiranga”, comenta o capitão.

O comandante da companhia ressalta a importância de os moradores participarem do Conseg (Conselho de Segurança) e do programa Vizinhança Solidária. É possível ter mais informações sobre as iniciativas pelo telefone da base comunitária – 3406-1146.

AUDIÊNCIA. A Polícia Militar promove nesta segunda-feira, às 19h, uma audiência pública no Centro Comunitário do Jardim Brasil, na região do Zanaga, em Americana.

O comandante do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente – coronel Adriano Daniel afirma que participará do evento, pois afirma que quer ver de perto as necessidades do bairro, principalmente na área de segurança. “Em breve estaremos em outros bairros”, diz o comandante.

Daniel enfatiza que a iniciativa é aberta ao público e que qualquer pessoa terá a oportunidade de realizar perguntas relacionadas à corporação.

“Também vamos aproveitar para abordarmos a implantação da Vigilância Solidária, que tem demonstrado bons índices de queda da criminalidade em determinadas regiões, pois os moradores ficarão mais atentos às demandas do bairro e acionarão mais rapidamente a Polícia Militar”, destaca.