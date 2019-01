PM apreende quase 2 kg de maconha no Pq. das Nações

A PM (Polícia Militar) apreendeu 1,830 quilos de maconha na noite desta terça-feira (15), no Parque das Nações, em Americana. Os entorpecentes estavam em uma residência na Rua Moçambique e a proprietária, uma dona de casa de 59 anos, foi presa por tráfico de drogas – aos policiais, ela afirmou desconhecer o material apreendido e disse que acreditava ser de seu filho.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Duas denúncias levaram os militares ao local do crime, ambas feitas ao soldado Sampaio, que as recebeu em seu telefone celular. Foi descrito ao policial que uma mulher e um jovem praticavam tráfico de drogas na Rua Moçambique, no Parque das Nações, e que os entorpecentes eram guardados nos fundos do imóvel.

A PM se descolou até o local relatado, por volta das 22h, e foram atendidos pela dona da casa. Ao ser notificada sobre o teor da denúncia, ela levou os policiais diretamente a seu quarto, onde nada foi localizado.

Na continuidade das buscas, os militares encontraram duas mochilas no corredor que liga a frente com o fundo do imóvel. Em uma delas havia apenas sacos plásticos transparantes e vazios. Já na outra, foram localizados um tijolo de maconha (647 gramas) e 196 porções da mesma droga (1,183 quilos).

A dona de casa afirmou que desconhecia a origem dos entorpecentes e disse que acreditava ser de seu filho, um estudante de 21 anos – que não foi localizado pelos policiais. Eles efetuaram a prisão em flagrante da mulher, que responderá por tráfico de drogas.