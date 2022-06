PM apreende 520 gramas de maconha na Vila Amorim, em Americana

Drogas estavam escondidas na Rua Vicente de Carvalho - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares apreenderam 93 porções de diferentes tamanhos de maconha na tarde deste sábado (18), na Vila Amorim, em Americana. No total, foram 520 gramas do entorpecente. Ninguém foi preso.

Segundo a corporação, uma equipe policial foi até a Rua Vicente de Carvalho após solicitação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Segundo a denúncia, um homem branco, magro e alto, vestindo camiseta polo verde, com uma bicicleta preta, teria escondido certa quantidade de drogas no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A droga foi localizada em uma sacola plástica verde. Eram nove porções em saquinho ‘ziplock’, 70 porções em embalagem pequena e outras 14 porções grandes. Os entorpecentes foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram apreendidos.