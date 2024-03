Plataforma disponibiliza cursos gratuitos de capacitação para o setor turístico

Parque Ecológico Eng. Cid Almeida Franco é um dos principais pontos turísticos da cidade - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou na quinta-feira (7) informações sobre a plataforma “Valoriza SP”, que disponibiliza cursos de capacitação voltados para o setor turístico. O site, da Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo, é o www.valorizasp.com.br. A página oferece várias opções tanto para gestores públicos como para profissionais do setor.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, quanto mais preparada a cidade estiver para receber o turista, mais chances de ser certificada como Município de Interesse Turístico (MIT), segundo estabelece a Lei Complementar nº 1.261 de 2015.

“O MIT trará recursos para o Fundo Municipal de Turismo. Em junho de 2023, já avançamos com dois projetos protocolados na Câmara Municipal, que atualizam o Plano Diretor de Turismo de Americana e a composição do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), medidas necessárias para a obtenção da classificação”, explica a secretária.

Os cursos são gratuitos e no formato EAD (Educação à distância):

Gestão Pública

Plataforma do Inventário Turístico – Como preencher a Plataforma Digital

Turismo Rural – Gestão Pública

A importância da marca do destino: Vocação, Engajamento e Atratividade

Regionalização – Gestores Públicos

Inovação e Tecnologia – Gestão Pública do Turismo

Cicloturismo – Gestão Pública

Investimento público como alavanca na atração de demanda para a cidade: Casos de Sucesso

Melhores Práticas no Turismo

Feiras e Eventos

Turismo de Experiência – Gestão Pública

Profissionais de turismo

Cicloturismo – Profissionais de Turismo

Turismo como catalisador as sustentabilidades: Indicadores de Gestão Sustentável

Economia do Visitante

Turismo e Resiliência

Inovação e Tecnologia – Profissionais de Turismo

Marketing Turístico – Profissionais de Turismo

Turismo Rural – Profissionais de Turismo

Como promover e incentivar a comercialização do seu destino turístico

Turismo – Desastres e Riscos

Regionalização – Profissionais de Turismo

Turismo de Experiência – Profissionais de Turismo

O município de Americana faz parte da Região Turística Bem Viver, juntamente com Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d´Oeste e Sumaré. As cidades constituíram o Fórum Regional, instância de governança regional da política de Turismo.

Americana também compõe o Plano Regional do Turismo, com a proposta de desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil.

Após o cumprimento de uma série de requisitos legais, Americana foi homologada, em 2022, no SISMAPA (Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro), um instrumento do Governo Federal que reúne municípios com vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. É o Mapa do Turismo Brasileiro que define as áreas que receberão as políticas públicas do setor com prioridade.

Entre os pontos turísticos da cidade estão a Basílica Santo Antônio de Pádua, a Estação Cultura de Americana, o Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carrol Meneghel”, o Mercado Municipal, as orlas das praias Azul e dos Namorados, o Teatro Municipal “Lulu Benencase” e o Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco”.