Plantão Psicológico volta a ser realizado na rodoviária

O Napse (Núcleo de Atenção Psicológica em Situações Extremas) retoma nesta terça-feira (19), das 16h às 21h, o Plantão Psicológico gratuito na sala da Comunidade Davi, que fica no segundo piso do Terminal Rodoviário “Francisco Luiz Bendilatti”, no Campo Limpo, em Americana.

O serviço foi realizado de maio a dezembro do ano passado e estava suspenso por falta de voluntários. O objetivo é realizar um atendimento psicológico pontual para pessoas em situações emergenciais de desespero, crise, luto ou ideação suicida. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a idealizadora e supervisora do projeto, a psicóloga Ticiana Paiva de Vasconcelos, o serviço gratuito atendeu aproximadamente 100 pessoas nos sete meses que foi realizado em 2018, sendo 43% de pessoas em crise suicida.

“Percebemos como foi fundamental esse trabalho, pois demonstrou o momento de fragilidade e sofrimentos extremos que as pessoas estão vivendo, infelizmente. O serviço significou um lugar de cuidado e acolhimento, tendo sido fundamental para a resiliência delas”, avaliou Ticiana.

O atendimento é aberto a pessoas maiores de 18 anos, realizado por ordem de chegada por um grupo de 15 psicólogos voluntários do Napse, que se revezam nos atendimentos. Anteriormente, o grupo era formado por 11 profissionais.

Mais informações sobre o Plantão Psicológico podem ser obtidas pelo e-mail contato@apicepsicologia.com.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana