Plantão ajuda 150 pessoas com declaração do IRPF

Cerca de 150 pessoas passaram pelo Welcome Center no último sábado (6) para esclarecer dúvidas sobre o Imposto de Renda (IR) 2019. O prazo para enviar a declaração à Receita Federal termina às 23h59 do dia 30 de abril.

O plantão foi uma iniciativa da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) e do curso de ciências contábeis do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) com apoio do grupo LIBERAL. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo informações do professor Geraldo Biaggi, coordenador do curso, ao todo foram 40 atendimentos concretos, com orientações e resoluções de problemas referentes à declaração.

O objetivo do plantão foi orientar os contribuintes a tempo de efetuarem a declaração 2019. Foi a segunda iniciativa neste sentido promovida pelo Unisal e Aescon neste ano.

A primeira, realizada em março, atendeu cerca de 100 contribuintes, numa parceria também com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana de Campinas (Sescon).