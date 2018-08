Plano social vai guiar ações para crianças e adolescentes

O compromisso do município com crianças e adolescentes nos próximos dez anos. Assim o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente) de Americana definiu o Plano Decenal elaborado com base na situação da cidade. São 38 páginas, com 122 metas, divididas em cinco eixos que, se alcançadas, devem gerar oportunidades de desenvolvimento pleno à nova geração.

Ao longo dos últimos três dias, o LIBERAL apresentou uma série de reportagens baseadas no Diagnóstico dos Direitos da Criança e Adolescente, em relatos de quem desenvolve atividades voltadas à solução desses problemas, conselheiros, autoridades e personagens, que revelaram o cenário vivido por Americana. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O diagnóstico detectou e o LIBERAL mostrou a relação direta entre a falta de atividades esportivas e os índices de atos infracionais, o grande número de casos de gravidez na adolescência – um a cada três dias –, e como a deficiência na rede de atendimento a crianças e jovens tem lotado as casas de abrigo do município. Esses e muitos outros problemas têm sua solução elencada no Plano Decenal, com validade de 2019 a 2028.

De acordo com o presidente do CMDCA, Antonio Dias da Fonseca, que assumiu a presidência recentemente, o plano deve nortear o trabalho a ser desenvolvido por todas as secretarias envolvidas. Estão previstas no documento ações voltadas exatamente para os problemas mostrados na série de reportagens do LIBERAL.

“Em relação à gravidez na adolescência está prevista a realização de atividades e campanhas educativas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), comunidades e equipamentos de convivência. O CMDCA também espera que os estabelecimentos de ensino desenvolvam programas de educação sexual das crianças e adolescentes”, afirmou.

Outra situação que deve apresentar melhora em caso de aplicação do plano, segundo ele, é a do alto número de acolhimentos. “O plano tem como meta reduzir para 10% os acolhimentos emergenciais até 2029 (hoje eles são 56%), mediante aumento e qualificação da rede de atendimento”, disse.

O secretário de Ação Social de Americana, Ailton Gonçalves Dias, explicou que o objetivo é conseguir seguir o plano e alcançar as melhorias ao longo dos anos, mas é preciso apoio do Estado e União. “É um plano que tenho dez anos para fazer, tem ações mais caras, outras que não implicam tantos gastos assim. No enfrentamento da problemática da criança e adolescente, que têm prioridade absoluta, município, Estado e União são parceiros”, disse.

Diagnóstico foi bancado com doação de Imposto de Renda

Realizado pela primeira vez em Americana, o Diagnóstico dos Direitos da Criança e do Adolescente foi custeado por meio de uma doação de Imposto de Renda realizada pela CPFL Paulista. Foram R$ 40 mil utilizados para contratar a empresa Consciência Social para elaboração do diagnóstico, com acompanhamento do CMDCA. O dossiê da situação das crianças e adolescentes do município levou cerca de seis meses para ser elaborado e tem 125 páginas.

Além do CMDCA, participaram das reuniões ao longo dos meses de elaboração representantes da Comissão Intersetorial de Diagnóstico Municipal, das secretarias e conselhos municipais e entidades assistenciais. No processo de elaboração foram coletados dados sobre atendimentos na Saúde, Educação, Ação Social e também de violência. Foto: Divulgação

Parte do diagnóstico, contou o secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, envolveu conversas com os próprios adolescentes. Algumas das palavras mais ditas pelos jovens foram compiladas no estudo. “As palavras são produto da reflexão dos jovens ouvidos pelo conselho, tanto dos que participam da atenção social básica, de alta complexidade e das escolas. Achamos por bem ouvi-los, porque a gente pensa em políticas públicas para eles, mas nunca pensamos em ouvi-los”, relatou o secretário.

Também de acordo com Ailton, o trabalho só foi possível por conta da doação. “O conselho apresentou projeto para a CPFL e ele foi escolhido. Essa doação de parte do Imposto de Renda pode ser feita por qualquer empresa ou pessoa física. Só as empresas de Americana, por exemplo, têm potencial de doar, juntas, R$ 9 milhões, e nem R$ 100 mil chega para o fundo”, afirmou o secretário.

O Diagnóstico e o Plano Decenal – fruto dos estudos, e que possui metas para os próximos dez anos – estão disponíveis na íntegra no site da Prefeitura de Americana. Eles podem ser baixados e a população tem até este domingo para, também pela internet, sugerir ações a serem adotadas.

Algumas das metas previstas para os próximos dez anos:

2019

Atingir 100% de atendimento a crianças em situação de rua

2020

Aumentar em 20% a oferta de vagas em creches

2020

Implantar atividades esportivas nas áreas de maior necessidade

2022

Incluir implantação do 2° Conselho Tutelar no orçamento

2023

Diminuir o tempo de espera para o agendamento em pediatria para até 15 dias

2029

Reduzir de 56% para 10% os acolhimentos emergenciais