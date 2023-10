O plano da Prefeitura de Americana para as 189 famílias que moram na favela do Zincão, no Parque da Liberdade, é construir 250 moradias nas proximidades.

A proposta foi oficializada em projeto catalogado junto ao programa Casa Paulista, do governo estadual, que ficaria responsável pela construção das residências por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Porém, ainda que a ideia esteja estruturada, inclusive com estudos quanto à área de construção e com o cadastro dos moradores atualizado, o projeto está empacado no Estado.

Ao LIBERAL, na inauguração da Creche Tupã, em 28 de setembro, o prefeito Chico Sardelli (PV) admitiu que não há um prazo para que o projeto saia do papel.

Nesta quinta (5), o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, irá a São Paulo para tratar do assunto com o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino.

Destravar o projeto

“O objetivo da minha ida a São Paulo é tentar destravar e fazer com que esse projeto [do Zincão] ande com mais celeridade. A gente tem trabalhado muito em cima disso, pedido a ajuda do Governo do Estado para ter mais celeridade nisso.”

Ainda segundo Cezaretto, a situação do Zincão demanda uma solução rápida, já que os barracões das famílias estão ocupando uma Área de Proteção Ambiental e a prefeitura não deseja fazer a reintegração.

“Ali não dá para ficar, porque a Promotoria do Meio Ambiente tem nos cobrado muito para retirar aquele pessoal de lá. Mas a nossa intenção é fazer isso de forma humana e inteligente. Não dá para chegar lá e simplesmente tocar o povo, sem qualquer solução”, disse.

As moradias construídas pela CDHU e pelo programa Casa Paulista permitem que os beneficiários paguem um financiamento simbólico sem juros e que não ultrapasse 20% da renda familiar.

Em fevereiro deste ano, a companhia anunciou a construção de um residencial desta modalidade para famílias em situação precária do Jardim das Orquídeas, com 300 moradias.