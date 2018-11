Plano é incluir 3ª faixa do Viaduto Centenário nesta sexta

O secretário-adjunto de Obras e autoridade de trânsito de Americana, Eraldo Camargo, afirmou ontem que as três faixas no Viaduto Centenário serão implantadas nesta sexta-feira. Hoje, o elevado tem duas, uma em cada sentido – com a mudança, seriam duas pistas na direção do Centro e outra para o lado oposto.

Na visão da prefeitura, a medida, cogitada há alguns meses, se tornou mais necessária para destravar o trânsito na Avenida Saudade, que se intensificou após o Viaduto Amadeu Elias ter se tornado mão única de direção, no último dia 12. “A demarcação começa amanhã [hoje]”, disse Camargo. Questionado se as três faixas já poderiam ser usadas nesta sexta, o chefe do trânsito que “o plano é esse.”

A mudança no Viaduto Amadeu Elias provocou uma enxurrada de críticas de motoristas. Segundo eles, o trânsito na Avenida Brasil, na Rua Rio Branco e em cima do viaduto foi apenas transferido para outros locais, principalmente a Avenida Saudade – já que o Viaduto Centenário é uma das opções que restaram para ir ao Centro.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma audiência pública para discutir os problemas está marcada para a próxima segunda-feira, na câmara. Eraldo Camargo foi convocado. O vereador Thiago Martins (PV), que pediu a audiência, atacou Camargo durante a sessão desta quinta-feira. “É uma vergonha para cidade de Americana um secretário que não está a fim de ouvir a população, um secretário que não está a fim de realmente ouvir quem usa para tomar qualquer atitude que seja”.

Martins disse que não é possível conversar com Camargo, pois o responsável pelo trânsito, em sua visão, não leva o diálogo a sério. “Já conversei, inclusive essa semana, encontrei ele, conversei: ‘Eraldo, vamos’. Ele dá risada, ele dá risada, ele debocha, então como que você vai dialogar?”

“Que custa esperar um final de semana para ouvir a população?”, questionou o vereador.

Sobre as críticas de Martins, Camargo disse que as alterações seguem o que já estava definido no projeto. A alteração será feita nesta sexta porque é feriado, dia de menor fluxo, e os motoristas podem ter tempo de se adaptar, afirmou o responsável pelo trânsito. “Quanto a ‘debochar’, não é do meu feitio esta atitude. Sempre procuro atender da melhor maneira possível as pessoas sendo elas vereadores ou não”, afirmou Camargo, que ainda defendeu as mudanças no trânsito. “Lembrando que as alterações promovidas pela Utransv, sempre ouvindo uma empresa do ramo, foram bastante criticadas no início e hoje muita gente diz que melhorou”.