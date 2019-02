Plano diretor do Pós-Represa projeta região autossuficiente

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O plano diretor para a região do pós-represa, em Americana, estabelece ocupação equilibrada entre residências, comércio e indústria. A ideia é tornar a região autossuficiente, permitindo que os moradores tenham trabalho e rede de serviços próximos de casa, evitando assim a necessidade de deslocamentos até o centro urbano do município.

Segundo o secretário de Planejamento, Angelo Sérgio Marton, após análise do prefeito Omar Najar (MDB) e da Secretaria de Negócios Jurídicos para a revisão do texto, o plano diretor será protocolado na Câmara, provavelmente ainda este mês. As discussões em torno do plano contemplarão duas audiências públicas antes de ser votado em plenário.

“Uma das linhas na elaboração do plano foi permitir a criação de empregos próximo às residências e uma área comercial bem distribuída”, resume o secretário. Perto de seis mil pessoas vivem na região, o último vazio urbano de Americana e que corresponde a um terço do tamanho do município.

Perto de 80% da área continua na mão de um único proprietário. Futuros loteamentos – tanto residenciais, como industriais – terão de seguir as diretrizes traçadas pelo zoneamento proposto no plano. Ele estabelece, por exemplo, que a estrada Ivo Macris terá uma faixa ao longo da sua extensão destinada às indústrias. Próximo a essa faixa ficarão zonas mistas contemplando comércio em geral e núcleos concentrados de residências.

“O plano não é imposição nossa, mas uma sugestão para promover o desenvolvimento sustentável daquela área”, destaca o secretário. As discussões em torno da sua elaboração passaram por reuniões com associações de classe e de representantes de núcleos habitacionais existentes no pós-represa. Além do Assentamento Milton Santos, há cinco loteamentos, nos limites com Paulínia e Cosmópolis, para serem regularizados. O plano permitirá a legalização dos bairros através de lei federal que trata da regularização fundiária.

Área para preservação é a maior de Americana

Além de ser o maior vazio urbano do município, o pós-represa reúne também a maior fatia de áreas de preservação permanente da cidade, sendo classificada como zona macro ambiental pelo PDDI (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado). O local também foi abordado pelo PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado) da Região Metropolitana de Campinas, que prevê a ocupação sustentável do local.

Segundo o secretário de Planejamento, Angelo Sérgio Marton, todas as nascentes, córregos e pontos de mata nativa foram mapeados e preservados no plano diretor. O documento estabelece faixas de proteção que terão de ser respeitadas nos futuros loteamentos. Ao longo de toda a represa a faixa de proteção será de 100 metros. Para as nascentes, córregos e matas nativas, os empreendimentos terão de obedecer o limite de 45 metros de área protegida.