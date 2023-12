Plano de revitalização do Centro inclui obras de acessibilidade

Adequações deverão ser feitas no início de 2024 e seguirão os padrões de outras vias recentemente reformadas e do estacionamento do Mercadão

O projeto de revitalização do Centro de Americana, chamado pela prefeitura de “Nosso Centro”, inclui obras de acessibilidade no Calçadão, na região da Praça Comendador Müller e na Avenida Dr. Antônio Lobo. O LIBERAL apurou que as adequações deverão ser feitas no início de 2024 e seguirão os padrões de outras vias recentemente reformadas e do estacionamento do Mercadão.

No estacionamento do Mercadão foram construídas travessias elevadas (lombofaixa), além de ter sido feito o rebaixamento de guias, demarcação de vagas preferenciais e alargamento de calçadas.

Calçadão vai passar por obras e melhorias – Foto: Claudeci Junior / Liberal

As mudanças visaram atender às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O projeto “Nosso Centro” tem quatro diretrizes de trabalho: patrimônios, mobiliários, vegetação e mobilidade e acessibilidade. Em patrimônios, a prefeitura fará a reforma do marco zero de Americana, com nova decoração do monumento e a instalação de totens com apresentações sobre os locais históricos do Centro, como a Matriz Velha.

Já em mobiliários, novos bancos, feitos de materiais sustentáveis, como madeira plástica 100% reciclada, serão colocados nos principais pontos do Centro. Também serão instalados bebedouros e um bicicletário.

Por sua vez, na vegetação, mais de 50 vasos com plantas irão decorar o Calçadão e vegetações da Praça Comendador Müller serão substituídas.

Por fim, em mobilidade e acessibilidade, além das obras de adequação para deficientes físicos, o calçamento da região central será trocado e nivelado, e algumas avenidas e ruas terão suas pinturas renovadas.

Essa etapa já está sendo executada desde novembro, inclusive com a inauguração de um novo ponto de táxi, que faz parte do projeto.

O plano foi elaborado pela Prefeitura de Americana junto a 10 alunos do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), orientados pela coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Paula Marques Braga.

Segundo a administração, o objetivo é deixar o Centro mais atrativo para os consumidores e estimular o comércio.